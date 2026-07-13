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Info Samsat Keliling di Bali Senin (13/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 13 Juli 2026 – 07:40 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Senin (13/7), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (13/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Puri Peguyangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal Parkir Kantor Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Polsek Rendang mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Banjar, Banjar, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 13 Juli 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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