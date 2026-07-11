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Layanan SIM Keliling di Bali Sabtu (11/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 11 Juli 2026 – 06:06 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Sabtu (11/7), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Polres Badung. Foto: Polres Badung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Sabtu hari ini (11/7), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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