JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Jumat (10/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Jumat (10/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 10 Juli 2026 – 07:42 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Jumat (10/7), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (10/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Polsek Sidemen mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Melaya mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 10 Juli 2026 hadir di Denpasar, Karangasem dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Jembrana Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas

  2. ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United - JPNN.com Bali

    ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United

  3. Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru - JPNN.com Bali

    Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU