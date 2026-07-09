JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Grace Natalia Diadili, Jadi Pengedar Sabu-Sabu, Ekstasi & Ganja di Bali, Berat

Grace Natalia Diadili, Jadi Pengedar Sabu-Sabu, Ekstasi & Ganja di Bali, Berat

Kamis, 09 Juli 2026 – 07:59 WIB
Grace Natalia Diadili, Jadi Pengedar Sabu-Sabu, Ekstasi & Ganja di Bali, Berat - JPNN.com Bali
Terdakwa Grace Natalia (tengah) yang mengedarkan berbagai jenis narkotika berjalan keluar usai menghadiri sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa (7/7). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang wiraswasta asal Jakarta bernama Grace Natalia, 53, diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Grace Natalia didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Putu Oka Bhismaning mengedarkan berbagai jenis narkotika.

Perempuan paruh baya itu didakwa menyimpan narkotika golongan I berupa sabu-sabu, ekstasi, dan ganja dengan total berat mencapai 163,54 gram narkotika bukan tanaman serta 5,58 gram ganja.

Baca Juga:

JPU Putu Oka Bhismaning dalam sidang dakwaan mengatakan aksi nekat ini bermula pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 10.00 WITA.

Berawal dari titah seseorang berinisial Koko (kini DPO), Sevty Utami Nandha (berkas terpisah) dan terdakwa Grace Natalia berboncengan sepeda motor menuju Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar.

Di sana, sebuah paket kardus berisi narkoba telah menunggu untuk diambil.

Baca Juga:

"Setiba di lokasi yang diperintah Koko, mereka menemukan sebuah paket kardus yang berisi narkotika," kata JPU Putu Oka Bhismaning dilansir dari Antara.

Barang haram tersebut kemudian dibawa dan diamankan ke rumah kontrakan mereka di Pondok Pesona Abadi, Jalan Pura Demak, Denpasar Barat.

Grace Natalia, 53, diadili di PN Denpasar, Bali. Grace Natalia didakwa jaksa penuntut umum Putu Oka Bhismaning mengedarkan berbagai jenis narkotika di Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Grace Natalia Jakarta pn denpasar pengedar narkotika sabu-sabu ekstasi ganja Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United - JPNN.com Bali

    ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United

  2. Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru - JPNN.com Bali

    Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru

  3. Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel - JPNN.com Bali

    Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU