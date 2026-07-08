JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (8/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (8/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:51 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (8/7), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus pelayanan SIM keliling. Foto: Polda Metro Jaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Rabu hari ini (8/7), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di dua lokasi berbeda, yakni depan Kantor Bupati Klungkung dan Polsubsektor Nusa Penida, Klungkung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung sim keliling Klungkung SIM Keliling Karangasem Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru - JPNN.com Bali

    Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru

  2. Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel - JPNN.com Bali

    Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

  3. Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur - JPNN.com Bali

    Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU