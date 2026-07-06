Cek Samsat Keliling di Bali Senin (6/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (6/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Mall Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Kantor Desa Peliatan, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Polsek Rendang mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat keliling hadir di Desa Celukan Bawang, Gerokgak mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.