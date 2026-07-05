JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Minggu (5/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Minggu (5/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Minggu, 05 Juli 2026 – 06:49 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Minggu (5/7), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Minggu hari ini (5/7), layanan Samsat keliling hadir di Kabupaten Buleleng.

Layanan Samsat Keliling hadir di Taman Kota Singaraja, Buleleng, mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Baca Juga:

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 5 Juli 2026 hadir di Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Buleleng Jadwal Samsat Keliling Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim - JPNN.com Bali

    Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim

  2. Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar - JPNN.com Bali

    Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar

  3. Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven - JPNN.com Bali

    Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU