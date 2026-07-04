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Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (4/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 04 Juli 2026 – 06:41 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (4/7), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Sabtu hari ini (4/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di FIF Group Cabang Denpasar, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, Kelurahan Pendem, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 4 Juli 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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