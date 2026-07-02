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JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (2/7), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (2/7), Cek Lokasinya!

Kamis, 02 Juli 2026 – 06:54 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (2/7), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (2/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di parkir timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 2 Juli 2026 hadir di Kota Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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