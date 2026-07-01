JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (1/7), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (1/7), Cek Lokasinya!

Rabu, 01 Juli 2026 – 07:20 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (1/7), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Suasana layanan samsat keliling di Kota Denpasar. Foto: Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Rabu hari ini (1/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di parkir timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Baca Juga:

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 1 Juli 2026 hadir di Kota Denpasar, cek jadwal dan lokasinya semeton
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Denpasar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

  2. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  3. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU