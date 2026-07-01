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JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Rabu (1/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Rabu (1/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 01 Juli 2026 – 06:51 WIB
Info SIM Keliling di Bali Rabu (1/7), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, BADUNG - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (1/7), layanan SIM Keliling hadir di sejumlh kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi, berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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