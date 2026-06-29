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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (29/6), Silakan Cek!

Senin, 29 Juni 2026 – 06:56 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (29/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (29/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pica, Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Kantor Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di sebelah Kantor Desa Pejaten, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 29 Juni 2026 hadir di Kota Denpasar, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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