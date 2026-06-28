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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Minggu (28/6), Silakan Cek!

Minggu, 28 Juni 2026 – 06:24 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Minggu (28/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Minggu hari ini (28/6), layanan Samsat keliling hadir di Kabupaten Buleleng.

Layanan Samsat Keliling hadir di Taman Kota Singaraja mulai pukul 07.00 sampai dengan 09.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

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Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Minggu 28 Juni 2026 hadir di Taman Kota Singaraja, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Buleleng Taman Kota Singaraja Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

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