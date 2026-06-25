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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (25/6), Silakan Cek!

Kamis, 25 Juni 2026 – 06:45 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (25/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Suasana layanan samsat keliling di Kota Denpasar. Foto: Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (25/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Areal Parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WITA.

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Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 25 Juni 2026 hadir di Kota Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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