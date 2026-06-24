JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (24/6), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (24/6), Silakan Cek!

Rabu, 24 Juni 2026 – 06:55 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (24/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Rabu hari ini (24/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Tukad Sumaga, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Lapangan Umum Desa Beraban, Kediri, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 24 Juni 2026 hadir di Denpasar, Buleleng, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Jadwal & Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU