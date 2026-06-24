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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Rabu (24/6), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Rabu (24/6), Silakan Cek Lokasinya!

Rabu, 24 Juni 2026 – 06:35 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Rabu (24/6), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (24/6), layanan SIM Keliling hadir di sejumlh kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi, berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Pesangkan, Selat, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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