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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (23/6), Silakan Cek!

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:47 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (23/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Selasa hari ini (23/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Depan Museum Bali Puputan, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Kubu mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 22 Juni 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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