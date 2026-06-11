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Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (11/6), Cek Lokasinya!

Kamis, 11 Juni 2026 – 06:25 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (11/6), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (1/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Tegal mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA – 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Polsek Sidemen mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Musi, Gerokgak mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 11 Juni 2026 hadir di Kota Denpasar, Karangasem, Gianyar, dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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