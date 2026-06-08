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JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Senin (8/6), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Senin (8/6), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 08 Juni 2026 – 08:07 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Senin (8/6), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (8/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Ubung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Kantor Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA – 19.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Wantilan Pura Desa Kaba-Kaba, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 8 Juni 2026 hadir di Kota Denpasar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar, dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya
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