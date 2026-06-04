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JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Kamis (4/6), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Kamis (4/6), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:12 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Kamis (4/6), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali hari ini. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (4/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Puri Peguyangan, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Tradisional Marga mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Desa Bunutan, Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 4 Juni 2026 hadir di Kota Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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