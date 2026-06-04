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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Kamis (4/6), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Kamis (4/6), Silakan Cek!

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:06 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Kamis (4/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Kamis hari ini (4/6), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi, berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Kurnia Seafood Beraban, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Celukan Bawang, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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