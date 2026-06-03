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Ini Daftar Aset Koruptor Bandara Lombok yang Dilelang KPKNL Denpasar, Tertarik?

Rabu, 03 Juni 2026 – 15:58 WIB
Ini Daftar Aset Koruptor Bandara Lombok yang Dilelang KPKNL Denpasar, Tertarik? - JPNN.com Bali
Gedung Kantor Kejari Lombok Tengah Provinsi NTB. Foto: ANTARA/Akhyar Rosidi.

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengakuisisi aset strategis terpidana kasus korupsi Bandara Internasional Lombok (BIL) Nyoman Suwarjana.

Kejari Lombok Tengah selaku pihak eksekutor aset terpidana Nyoman Suwarjana memastikan seluruh proses pelelangan bersifat terbuka untuk umum (open bidding) dan dijamin seratus persen transparan.

Seluruh tahapan pendaftaran, penyetoran jaminan, hingga penawaran harga hanya diakomodasi melalui satu pintu, yakni portal resmi pemerintah.

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"Kami bekerja sama dengan KPKNL Denpasar membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengakuisisi aset strategis tersebut," kata Kasiintel Kejari Lombok Tengah Alfa Dera dilansir dari Antara.

Menurutnya, Kejari Lombok Tengah telah memburu dan aset Nyoman Suwarjana berupa tiga properti mewah miliknya di kawasan premium Kota Denpasar, Bali.

"Aset yang disita itu resmi dilelang oleh dengan total nilai limit mencapai Rp6,23 miliar," ujar Alfa Dera.

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Ia mengatakan bagi aparat, penegakan hukum dalam kasus rasuah tidak cukup hanya dengan menjebloskan pelaku ke balik jeruji besi.

Alfa Dera mengatakan pemiskinan koruptor melalui perampasan aset dan pengembalian keuangan negara menjadi target utama.

Denpasar membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengakuisisi aset strategis terpidana kasus korupsi Bandara Internasional Lombok (BIL) Nyoman Suwarjana.
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TAGS   bandara internasional lombok KPKNL Denpasar koruptor Aset Koruptor Denpasar Bali lelang Lelang Aset Koruptor Properti Mewah ruko

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