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Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (3/6), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 03 Juni 2026 – 06:48 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (3/6), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (3/6), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Mall Living World, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasr Terminl Pupun mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 3 Juni 2026 hadir di Kota Denpasar, Gianyar, Jembrana dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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