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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (3/6), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (3/6), Silakan Cek!

Rabu, 03 Juni 2026 – 06:42 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (3/6), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juni 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (3/6), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi, berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Lapangan Bebandem, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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