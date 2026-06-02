JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Pengedar Ganja & Sabu-Sabu ini Tak Berkutik Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Pengedar Ganja & Sabu-Sabu ini Tak Berkutik Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Selasa, 02 Juni 2026 – 17:43 WIB
Pengedar Ganja & Sabu-Sabu ini Tak Berkutik Dituntut 7,5 Tahun Penjara - JPNN.com Bali
Terdakwa Maulana Rabbani Saputra, 32, memakai rompi tahanan setelah mendengar pembacaan tuntutan di PN Denpasar, Bali, Selasa (2/6). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Terdakwa Maulana Rabbani Saputra tak berkutik saat sidang dengan agenda tuntutan di PN Denpasar, Selasa (2/6).

Pria 32 tahun ini hanya bisa menunduk saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Ayu Tika Pramanasari menuntut terdakwa dengan hukuman 7,5 tahun penjara.

Jaksa dari Kejari Denpasar ini menuntut terdakwa hukuman lumayan berat karena dinilai terbukti dalam perkara tindak pidana narkotika jenis ganja di wilayah Bali.

Baca Juga:

JPU mengatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan pertama Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Terdakwa juga terbukti melanggar dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Oleh karenanya menuntut, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Maulana Rabbani Saputra selama tujuh tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata JPU Dewa Ayu Tika Pramanasari dilansir dari Antara.

Baca Juga:

JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp200 juta.

Jika tidak dibayar dalam satu bulan, jaksa akan menyita dan melelang harta terdakwa, tetapi jika aset tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.

Terdakwa Maulana Rabbani Saputra tak berkutik saat sidang dengan agenda tuntutan di PN Denpasar, Selasa (2/6) setelah dituntut JPU 7,5 tahun penjara
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pengedar pengedar narkoba ganja sabu-sabu pn denpasar kejari denpasar sidang tuntutan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

  2. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

  3. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU