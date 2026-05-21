JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Kamis (21/5), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Kamis (21/5), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 21 Mei 2026 – 06:47 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Kamis (21/5), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Mei 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (21/5), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Tegal, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal Parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Kayu Putih Melaka, Sukasada mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Sidemen, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 21 Mei 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Menggila di Laga Terakhir, Puji Taktik Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Menggila di Laga Terakhir, Puji Taktik Johnny Jansen

  2. Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons

  3. Johnny Jansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU