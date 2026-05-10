JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Layanan SIM Keliling di Bali Minggu (10/5), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Layanan SIM Keliling di Bali Minggu (10/5), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Minggu, 10 Mei 2026 – 04:58 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Minggu (10/5), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali. Foto: NTMC Polri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Mei 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Minggu hari ini (10/5), layanan SIM Keliling hadir di Alun-Alun Kota Gianyar.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar ini hadir mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Baca Juga:

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Gianyar Bali Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU