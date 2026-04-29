Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (29/4), Silakan Cek!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan April 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Rabu hari ini (29/4), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi, berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di dua lokasi berbeda, yakni depan Kantor Bupati Klungkuing dan Polsubsektor Nusa Penida, Klungkung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.