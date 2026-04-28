Pembunuh Bule Australia Melawan! Ajukan Kasasi, Tuding Putusan Hasil Copy Paste

Selasa, 28 April 2026 – 08:08 WIB
Terdakwa penembakan warga Australia, Coskun Mevlut (23), Tupou Pasa Midolmore (37) dan Darcy Francesco Jenson (27) berjalan keluar ruang sidang PN Denpasar seusai sidang. Ketiganya divonis 16 dan 12 tahun penjara, Senin (9/3/2026) lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim hukum Darcy Francesco Jenson secara resmi menyatakan keberatan keras terhadap Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Nomor 58/PID/2026/PT DPS.

Putusan tersebut dinilai cacat hukum lantaran diduga mengandung unsur salin tempel alias copy-paste dari perkara terdakwa lain yang tidak relevan dengan fakta persidangan Darcy.

Darcy Francesco Jenson adalah salah satu dari tiga terpidana pembunuhan warga negara Australia, Zivan Radmanovic di Vila Casa Santisya 1, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) lalu.

Majelis hakim PN Denpasar menjatuhkan hukuman 12 tahun kepada Darcy Francesco Jenson.

Hukuman itu lebih ringan lima tahun daripada tuntutan JPU yang menuntut terdakwa Darcy Francesco Jenson 17 tahun penjara.

Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan hakim PN Denpasar.

Dua terpidana lainnya, yakni Melvut Coskun, dan Paea Middlemore Tupou divonis hakim PN Denpasar 16 tahun.

Vonis tersebut ringan ringan dua tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Putu Gede Juliarsana yang menuntut kedua terdakwa hukuman 18 tahun penjara.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya: Ujian Taktik Marcos Santos di Bali - JPNN.com Bali

    Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya: Ujian Taktik Marcos Santos di Bali

  2. Bali United Mencatatkan Statistik Gemilang saat Bungkam PSM, Amazing - JPNN.com Bali

    Bali United Mencatatkan Statistik Gemilang saat Bungkam PSM, Amazing

  3. Bali United Gilas PSM 2 – 0, Kartu Merah Yuran Fernandes Jadi Biang Kerok - JPNN.com Bali

    Bali United Gilas PSM 2 – 0, Kartu Merah Yuran Fernandes Jadi Biang Kerok

    4. Berita Bali United Lainnya

