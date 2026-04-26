Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Minggu (26/4), Silakan Cek!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan April 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Minggu hari ini (26/4), layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Gianyar.

Layanan SIM Keliling tersebut hadir di Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu.