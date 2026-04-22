Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (22/4), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 22 April 2026 – 07:06 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan April 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (22/4), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Pasar Badung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana layanan Samsat Keliling hadir di depan Kantor Desa Pengambengan, Negara mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Sepang Kelod, Busungbiu; Desa Bontihing, Kubutambahan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 22 April 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Buleleng dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
