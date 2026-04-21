Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (21/4), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 21 April 2026 – 06:30 WIB
Suasana layanan samsat keliling di Kota Denpasar. Foto: Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan April 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (21/4), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di depan Museum Bali mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Desa Pempetan, Rendang mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

  2. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  3. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

    4. Berita Bali United Lainnya

