JPNN.com

Jadwal Samsat Keliling di Bali Senin (13/4), Cek Lokasinya!

Senin, 13 April 2026 – 05:42 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan April 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Senin hari ini (13/4), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembang mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem layanan Samsat Keliling hadir di Banjar Batang, Desa Labasari, Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 13 April 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Jembrana, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Karangasem Jadwal & Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Susah Payah Bungkam Bali United, Patricio Matricardi Jadi Korban - JPNN.com Bali

    Persib Susah Payah Bungkam Bali United, Patricio Matricardi Jadi Korban

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru

  3. Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia - JPNN.com Bali

    Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU