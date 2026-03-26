JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (26/3), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (26/3), Silakan Cek!

Kamis, 26 Maret 2026 – 08:16 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (26/3), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kamis hari ini (26/3), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Badung, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Selat, Sukasada, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Desa Dukuh, Kubu, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 26 Maret 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
