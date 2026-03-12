JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 06:39 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Kamis (12/3), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (12/3), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Mall Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Sidemen mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Gobleg, Banjar dan Desa Wanagiri, Sukasada, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 12 Maret 2026 hadir di Denpasar, Karangasem, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
