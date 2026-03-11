Info Samsat Keliling di Bali Rabu (11/3), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 06:34 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (11/3), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Mall Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Kantor Desa Pengambengan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Gerokgak, Gerokgak dan Desa Pancasari, Sukasada, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 11 Maret 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
