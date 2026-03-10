Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/3), Silakan Cek!

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 05:47 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (10/3), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pica, Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Sekumpul, Sawan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 10 Maret 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
