Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (10/3), Silakan Cek!

Selasa, 10 Maret 2026 – 04:36 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (10/3), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (10/3), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Astra Motor Gerokgak mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Objek Wisata Goa Gajah mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
