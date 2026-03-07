Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (7/3), Silakan Cek!

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 05:55 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (7/3), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 7 Maret 2026 hadir di Jembrana dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
