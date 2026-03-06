Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (6/3), Silakan Cek!

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:44 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (6/3), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di area parkir Pemkab Jembrana, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling hadir di Desa Penyabangan, Gerokgak dan Desa Madenan, Sawan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Bebandem, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 6 Maret 2026 hadir di Jembrana, Buleleng, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
