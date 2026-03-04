Info SIM Keliling di Bali Rabu (4/3), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 06:39 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Maret 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Rabu hari ini (4/3), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Polsek Padangbai mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
