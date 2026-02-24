Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (24/2), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 05:37 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (24/2), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Ubung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Saih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Tukad Sumaga, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 24 Februari 2026 hadir di Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
