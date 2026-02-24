Jadwal SIM Keliling di Gianyar Bali Selasa (24/2), Silakan Cek Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:22 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (24/2), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Astra Motor Gerokgak mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM keliling hadir di Pura Madue Karang, Kubutambahan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
