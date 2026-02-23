Cek Samsat Keliling di Bali Senin (23/2), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 07:27 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (23/2), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Puri Peguyangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Pasar Senggol Sayan, Ubud mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Busungbiu, Busungbiu, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 23 Februari 2026 hadir di Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
