Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (19/2), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:40 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (19/2), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Kamis hari ini (19/2), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Tabanan hadir di Coco Mart Kampung Lot Beraban, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan SIM Keliling hadir di Central Parkir Monkey Forest mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
