Info Samsat Keliling di Bali Senin (16/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 16 Februari 2026 – 07:43 WIB
Suasana layanan samsat keliling di Kota Denpasar. Foto: Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (16/2) layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir di Mall Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasan Senggol Sayan Ubud mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Yehembeng, pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Desa Nongan, Rendang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 16 Februari 2026 hadir di Kota Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
