Layanan SIM Keliling di Bali Minggu (15/2), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Minggu, 15 Februari 2026 – 06:27 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali. Foto: NTMC Polri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Minggu hari ini (15/2), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Alun-Alun Gianyar.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
