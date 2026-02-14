Info Samsat Keliling di Bali Sabtu (14/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 07:13 WIB
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (14/2) layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling hadir di depan Bank BPD Bali cabang Tabanan, samping Pasar Senggol, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 14 Februari 2026 hadir di Kabupaten, Jembrana, Gianyar dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
