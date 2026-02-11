Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (11/2), Silakan Cek!

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:47 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (11/2) layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Lapangan Pica, Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Desa Besakih, Rendang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana, hadir di Depan Kantor Desa Pengambengan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 11 Februari 2026 hadir di Badung, Buleleng, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
