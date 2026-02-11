JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (11/2), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (11/2), Silakan Cek!

Rabu, 11 Februari 2026 – 05:56 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (11/2), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus pelayanan SIM keliling. Foto: Polda Metro Jaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Rabu hari ini (11/2), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Layanan SIM Keliling di Klungkung hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung sim keliling Klungkung Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mihailo Perovic Puas Bantu Persebaya Putus Kutukan Bali United di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Mihailo Perovic Puas Bantu Persebaya Putus Kutukan Bali United di Stadion Dipta

  2. Pesan Haru Ryo Matsumura Setelah Hengkang dari Persija, Sentil Cedera & Klub - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Ryo Matsumura Setelah Hengkang dari Persija, Sentil Cedera & Klub

  3. H2H Bali United vs Persija: Duel Dua Tim Terluka, Siapa yang Meleyot? - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persija: Duel Dua Tim Terluka, Siapa yang Meleyot?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU